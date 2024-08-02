Замглавы Кабмина Эдиль Байсалов прокомментировал предлагаемые в России меры по ужесточению законодательства.

В частности, он высказался о недавнем законопроекте, внесенном в Госдуму. Ряд депутатов предлагают запретить трудовым мигрантам работать в сферах школьного и дошкольного образования, медицины и фармацевтики, перевозке пассажиров, а также работать курьерами и заниматься «некоторыми видами деятельности, которые приносят доход выше среднего либо могут быть востребованы гражданами РФ».

«Мы исходим из того, что эти и другие обсуждаемые в Госдуме РФ поправки и ограничения не относятся к гражданам Кыргызской Республики. Согласно основополагающим принципам ЕАЭС, наши граждане обладают свободным и равноправным доступом к трудовому рынку», – написал Байсалов в соцсети X.

Он добавил, что «в случае какой-либо другой интерпретации и приравнивания кыргызстанцев к мигрантам из третьих стран», властям КР «будет очень сложно обосновывать своему народу смысл участия в ЕАЭС».

Кыргызстан вступил в ЕАЭС в 2015 году. Основной целью создания организации декларировалась экономическая интеграция, гарантируя так называемые четыре свободы: движения товаров, лиц, услуг и капитала. В ЕАЭС входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.