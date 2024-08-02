Министр энергетики Таалайбек Ибраев сообщил, что в зимний период по республике ограничений в использовании электроэнергии не будет, за исключением моментов, когда будет превышено потребление мощности электроэнергии. Об этом он сказал на пресс-конференции в информагентстве «Кабар».

«Если в каком-то районе или улице будет превышение мощности потребления трансформатора, то мы обязательно будем регулировать: переключать этих абонентов на другие подстанции. Это займет от 30 минут до полутора часов. […] Веерных отключений не будет, а будут только регулировочные мероприятия, чтобы граждане не остались без света», — отметил Ибраев.

По словам министра, если не проводить регулировочные мероприятия, то граждане могут остаться без электричества на несколько суток. Он добавил, что о предстоящих регулирующих мероприятиях будут извещать абонентов через мобильное приложение «Мой свет».

Вместе с этим Ибраев призвал кыргызстанцев экономить электричество. По его словам, в стране побит рекорд по суточному потреблению электроэнергии.

«На сегодняшний день чуть больше 40 млн кВт⋅ч суточное потребление. У нас такого никогда не было. Всегда в летний период было 32-35 млн. Хочу обратиться к нашим потребителям по возможности экономить электроэнергию. Чем больше потребления, тем больше мы выпускаем воду, а вода нам необходима зимой. Если мы не начнем сейчас экономить, то зимой у нас, возможно, будут проблемы», — сказал он.

По словам министра, в настоящее время основная часть потребления электроэнергии приходится на кондиционирование.