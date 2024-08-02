Глава Кабмина Акылбек Жапаров призвал МИД направить усилия на поиск финансирования для реализации масштабных инфраструктурных проектов. Об этом он сказал на коллегии внешнеполитического ведомства по итогам первого полугодия.

По словам Жапарова, дипломатам следует искать финансирование проектов в сфере возобновляемых источников энергии, проектов по строительству крупных торгово-логистических комплексов, центров по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, модернизации международных аэропортов в Бишкеке и Оше.

«В целом мы ждем от МИДа и наших послов более инициативную, более креативную, более эффективную работу по привлечению иностранных инвестиций», — заключил он.