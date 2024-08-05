Прокурор запросил 10 попросил признать мать покойного кримавторитета Камчы Кольбаева, Майю Алиеву, виновной по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов», конфисковать имущество и приговорить ее к 10 годам лишения свободы. Об этом пишет «Азаттык» со ссылкой на адвоката Алиевой Бактыбека Жумашева.

По его словам, такое же прокурор запросил наказание и для гражданки Нурии Тентешовой. Однако не уточняется, какое отношение она имеет к Кольбаеву. Следующее заседание назначено на 8 августа.

76-летнюю Майю Алиеву обвиняют в отмывании денег, «полученных преступным путем». На ее имя оформлено 13 объектов недвижимости.

Одно из судебных заседаний по этому делу проходило прямо у нее дома и вызвало обсуждения в соцсетях. В Бишкекском горсуде, комментируя это, сообщили, что такое решение принято в связи с тем, что обвиняемая намеренно затягивала процесс.

До этого брат Камчы Кольбаева, Жолдошбек Кольбаев, сделал обращение к властям. Он попросил «справедливо и в рамках закона» рассмотреть дело в отношении своей матери. Кроме того, он попросил личную встречу и беседу с президентом Садыром Жапаровым и главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.

Камчы Кольбаев был одним из самых известных криминальных авторитетов Кыргызстана и Центральной Азии. Его называли «вором в законе».

Кольбаев был убит 4 октября 2023 года силовиками во время спецоперации по его задержанию. После ГКНБ сообщил об аресте активов Кольбаева на $1 млрд. Спецслужба упомянула о более 850 единиц недвижимости — особняках, клубных домах, квартирах, центрах отдыха, ресторанах и даже охотничьих угодьях.