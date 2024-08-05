Госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает принять постановление «Об утверждении временного положения о порядке проведения легализации зданий многоэтажных и многоквартирных домов». Проект постановления опубликован на общественное обсуждение 2 августа.

Согласно документу, легализации подлежат объекты строительства, соответствующие следующим критериям:

здания, возведенные до 31 декабря 2023 года включительно;

здания, которые могут быть приведены в соответствие со строительными нормами и правилами КР.

Период легализации составит один год с момента вступления положения в силу. По его окончании объекты, не прошедшие легализацию, будут снесены.

При этом легализация не будет распространяться на индивидуальные жилые дома и здания, построенные с нарушением охранных зон газопроводов, высоковольтных линий электропередач и тепловых сетей, кладбищ, скотомогильников, свалок, а также на землях общего пользования населенных пунктов и т.п.

Право на подачу заявления на легализацию самовольно возведенных объектов имеют физические и юридические лица.

В Госстрое отмечают, что сейчас из-за неопределенного статуса самовольно построенных многоквартирных домов страдают именно их жильцы. В частности им приходится оплачивать коммунальные услуги по тарифам, установленным для коммерческих потребителей.