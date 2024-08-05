В УВД Иссык-Кульской области сообщили о задержании 31-летнего мужчины по подозрению в изнасиловании девушки с инвалидностью. Его поместили в ИВС на 48 часов.

Милиция установила личность второго подозреваемого. Им оказался 36-летний уроженец села Токтоян Тюпского района. О его задержании не сообщается.

Ранее в инстаграм-паблике black_list.kg была опубликована публикация, в которой сообщалось, что 29 июля девушку с инвалидностью похитили двое мужчин и на протяжении четырех суток «нacилoвaли, избивaли, держали на скотоводном складе и заставляли пасти скот».

«Сестренка имеет инвалидность второй группы, слышит на 20%, не разговаривает. У нее сотрясение мозга, сломали ногу, на теле нет ни единого живого места», — говорится в публикации.

По мнению правозащитников, женщины с инвалидностью в Кыргызстане находятся в более уязвимом положении. В большинстве случаев они подвергаются жестокому обращению повторно и очень мало случаев сексуализированного насилия доходит до системы уголовного правосудия. Согласно данным исследования, опубликованного в середине 2023 года, от 40% до 68% девочек с инвалидностью в Кыргызстане подвергаются сексуализированному насилию до того, как им исполнится 18 лет.