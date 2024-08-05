Общественная деятельница Ассоль Молдокматова обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой «повлиять на искоренение системы некорректного формирования» списка делегации на Олимпийские игры. С таким обращением она выступила на фоне общественного резонанса из-за того, что личный тренер боксера Мунарбека Сейитбек уулу, Беганас Султанбаев, не попал в официальную делегацию и не поехал в Париж.

На днях Сейитбек уулу вышел в полуфинал Игр и обеспечил себе, как минимум, бронзовую медаль.

«Человек, вложивший душу, знания, нервы в становление чемпиона на протяжении 20 лет, безусловно должен быть рядом с воспитанником. Это перманентная практика, когда на Олимпийские игры в списках делегации оказываются чиновники, а не те, кто может повлиять на исход спортивных результатов спортсменов, удручает. Прошу вас оказать влияние на искоренение системы не корректного формирования списков», — говорится в обращении.

Также президента попросили выделить Беганасу Султанбаеву квартиру, так как он не имеет собственного жилья и проживает с семьей в общежитии.

В Департаменте спорта и физкультуры, в свою очередь, объяснили непопадание Султанбаева в состав делегации на Олимпиаду тем, что он не прошел аккредитацию. По данным ведомства, Сейитбек уулу завоевал лицензию на Игры в июне, а аккредитация тренеров завершилась еще в марте. Также в лицензионных турнирах участвовало несколько боксеров, и было неизвестно, кто получит путевку на Олимпиаду, поэтому аккредитован был главный тренер сборной КР по боксу.

Кроме того, в Департаменте призвали граждан объединиться «в единый кулак» и вместе поддерживать отечественных спортсменов.

В полуфинале Мунарбек Сейитбек уулу встретится с Хавьером Ибаньесом Диасом из Болгарии. Бой состоится в ночь на 9 августа.