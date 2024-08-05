В ГКНБ сообщили о задержании сотрудников Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) УВД Ошской области. По версии следствия, они организовали преступную схему с подкидыванием наркотиков гражданам и дальнейшим вымогательством денег за отказ от уголовного преследования.

«В частности, милиционеры путем запугивания заставляли девушек подкидывать наркотические средства в авто или личные вещи заранее установленных ими лиц. Далее производили незаконное задержание лиц и без регистрации в АИС ЕРП содержали в различных отделениях милиции с целью вымогательства денег», — заявили в ГКНБ.

Задержаны старший оперуполномоченный майор милиции М.Э.А. и оперуполномоченный лейтенант милиции Т.И.С. В ходе обыска у них нашли два свертка с веществом темно-зеленого цвета со специфическим запахом, которые отправили на экспертизу.

Задержанных наркоборцов водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Возбуждено уголовное дело по статьям злоупотребление должностным положением и незаконный оборот наркотических средств УК КР. Следствие продолжается.