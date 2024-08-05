В Жогорку Кенеш поступил законопроект о вводе штрафов за оскорбление и клевету в СМИ и интернете. Об этом сообщается на сайте парламента.

Проект закона инициировал Кабинет министров. Документом предлагается дополнить Кодекс о правонарушениях новой статьей.

За оскорбление (умышленное унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме) в СМИ или в интернете хотят ввести штраф в 100 тысяч сомов для физлиц, а для юрлиц — 200 тысяч. Такой же штраф хотят ввести за клевету в СМИ и интернете.

Этот законопроект еще в апреле на общественное обсуждение выносило Минкультуры. Однако тогда сумма штрафов была существенно ниже: 7500 сомов за оскорбление и 10 тысяч за клевету.

По данным разработчиков инициативы, в последнее время наблюдается «увеличение случаев оскорблений и унижений, распространяемых через СМИ и интернет-ресурсы».

«Это создает угрозу для общественной морали и межличностных отношений. Сейчас законодательство КР недостаточно эффективно реагирует на случаи оскорблений в средствах массовой информации и на интернет-платформах. Большинство случаев остаются безнаказанными из-за сложности доказательства вины и неоднозначности юридических норм», — считаю они.

Также, по мнению инициаторов, запрет на клевету помогает поддерживать общественный порядок и моральные нормы, предотвращая дезинформацию и разжигание конфликтов.

Дела о правонарушениях будет рассматривать Уполномоченный орган в сфере средств массовой информации, то есть Минкультуры.

Ранее против введения штрафов за оскорбление и клевету выступал «Институт Медиа Полиси», призвав Кабмин отозвать законопроект. В частности, правозащитники отметили, что у властей появится еще одна возможность для инициирования «внесудебных разбирательств» против своих критиков. По их мнению, инициатива «будет оказывать охлаждающее воздействие на свободу слова».