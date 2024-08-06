40 кыргызстанцев, находящихся в заключении в других странах, вернут отбывать свои сроки на родину. Об этом сообщил глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев.

По его словам, после в Кыргызстан вернут еще 52 человек, находящихся в заключении за границей. В 2023 году, например, в КР вернули 73 заключённых с кыргызским гражданством.

В июне Министерство юстиции сообщало, что всего 1,5 тысячи кыргызстанцев находятся в заключении за границей — большинство в России.

В 2023 году русская служба BBC в своем расследовании рассказывала, что в России заключенных кыргызстанцев отправляли в ЧВК «Вагнер». По информации расследователей, вербовать заключенных мигрантов начали в 2022 году — причем в «добровольно-принудительном порядке», после чего отправили в Бахмут для участия в войне. А в январе 2023 года их близкие стали получать сообщения о смерти заключенных.

Иногда родным удавалось найти места захоронения погибших кыргызстанцев и вернуть их на родину. По информации BBC, в 2023 году было известно о смерти 19 кыргызстанцев, завербованных в ЧВК.