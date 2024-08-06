Госкомитет нацбезопасности объявил в розыск узбекского бизнесмена Салима Абдувалиева, подозреваемого в финансировании ОПГ покойного кримавторитета Камчы Кольбаева.

По данным спецслужбы, Абдувалиев был лидером преступного мира Узбекистана — известен как «Салимбай Байбача».

При этом ведомство упоминает, что Абдувалиев был осужден в Узбекистане. СМИ подробно освещали задержание бизнесмена и главы НОК Узбекистана Абдувалиева в декабре 2023 года. В марте этого года решением суда его приговорили к шести годами лишения свободы в колонии общего режима за незаконный оборот оружия, но освободили от уголовной ответственности по статье «Контрабанда».

У ГКНБ Кыргызстана претензии к Абдувалиеву более серьезные, чем оборот оружия.

«Абдувалиев, являясь лидером криминальных элементов на территории РУз, а также имея непосредственное влияние в странах СНГ, обусловленный организацией незаконных каналов переправки наркотических средств в страны Европы, установил связь и систематически оказывал материальную помощь т.н. «вору в законе» Камчыбеку Асанбеку»,

— сообщает ведомство.

ГКНБ считает, что узбекский бизнесмен и кримавторитет поспособствовал тому, что Кольбаев стал лидером криминального мира Кыргызстана, а также его влиянию в других странах Центральной Азии. Финансируя Кольбаева, по мнению спецслужбы, Абдувалиев «преследовал свои корыстные цели» и расширял свою сферу влияния.

Октябрьский райсуд Бишкека заочно избрал уже осужденному в Узбекистане Абдувалиеву меру пресечения в виде заключения под стражу, также его объявили в розыск по линии «Интерпола».