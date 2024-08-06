Кыргызстанские борцы Акжол Махмудов и Узур Джузупбеков начали свое выступление на летних Олимпийских играх в Париже.

Акжол Махмудов выступает в весовой категории до 77 кг.

В схватке 1/8 финала он победил американца Камала Бэя со счетом 4:1. В четвертьфинале Махмудов боролся против казахстанца Демеу Жадраева. Кыргызстанец уступил сопернику со счетом 1:3 и не сумел выйти в полуфинал.

Если Жадраев выйдет в финал, то Махмудов будет бороться в утешительном турнире за бронзу 7 августа.

Другой кыргызстанский борец Узур Джузупбеков выступает в весовой категории до 97 кг.

Кыргызстанец в 1/8 финала стартовал победы над борцом из Литвы, но в четвертьфинале проиграл иранцу со счетом 0:8.

Если иранец выйдет в финал, то Джузупбеков будет бороться в утешительном турнире за бронзовую медаль 7 августа.

Кыргызстан на Олимпиаде в Париже представляют 10 борцов разных стилей.