Борцы Мээрим Жуманазарова и Жоламан Шаршенбеков начали свое выступление на летних Олимпийских играх в Париже. По итогам первого дня соревнований Жуманазарова будет бороться за золотую медаль, а Шаршенбеков — за бронзу.

Жуманазарова выступает в весовой категории до 68 кг, а Шаршенбеков до 60 кг и является борцом греко-римского стиля. Оба борца стартовали со стадии 1/8 финала.

Жуманазарова в первой схватке победила Делгерма Энхсайхан из Монголии со счетом 8:3, а в четвертьфинале на последних секундах одолела японку Ноноки Одзаки со счетом 8:6. В полуфинале кыргызстанка встретилась с серебряной призеркой Олимпиады в Токио и 13-кратной чемпионкой Африки Блессинг Оборудуду из Нигерии. Схватка завершилась со счетом 3:1 в пользу Жуманазаровой.

Кыргызстанка 6 августа будет бороться за золотую медаль. Ее соперницей будет Эмит Элор из США.

Шаршенбеков в первой схватке поборол Айдоса Султангали из Казахстана со счетом 6:3, а в четвертьфинале досрочно победил Разван Арнаут со счетом 9:0 и вышел в полуфинал. Там в напряженной схватке кыргызстанец уступил японцу Кеничиро Фумита со счетом 3:4.

Шаршенбеков 6 августа будет бороться за бронзовую медаль. Его соперником станет победитель пары Кевин Юран Де Армас Родригез (Куба) — Мехди Мохсеннежад (Иран).

Кыргызстан на Олимпиаде в Париже представляют 10 борцов разных стилей.