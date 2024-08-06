Уроженец Кыргызстана Аскар Кубанычбек уулу, сужденный в Кыргызстане за наемничество, 2 августа получил российский паспорт. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RT.

В беседе с RT он отметил, что уже подписал контракт с Минобороны РФ и готовится к отправке на фронт. По его словам, в ближайшее время он поедет в военную часть в Чите, а затем отправится на передовую.

Аскар Кубанычбек уулу — первый кыргызстанец, которого осудили на родине за участие в войне в Украине. Он участвовал в полномасштабном вторжении в Украину на стороне России.

По данным следствия, кыргызстанец в составе российской армии в Украине участвовал в разведывательных операциях, занимался обеспечением минометных установок и боеприпасов на передовой линии фронта. Сам обвиняемый вину не признавал. По его словам, он пошел служить в армию для получения российского паспорта, но никогда не участвовал в боевых действиях.

Сначала Кубанычбек уулу приговорили к 10 годам лишения свободы, признав виновным в наемничестве. Однако позже приговор смягчили и назначили ему семь лет лишения свободы, отпустив под пробационный надзор. В конце апреля стало известно, что, несмотря на пробацию, Кубанычбек уулу удалось выехать в Россию.

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