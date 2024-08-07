В селе Кара-Ой Иссык-Кульской области построят многофункциональный спорткомплекс. Об этом стало известно на выездной встрече с участием президента Кыргызского футбольного союза Камчыбека Ташиева.

Сообщается, что строительство спорткомплекса начнется в этом году на территории 17,72 га земли в Кара-Ое, переданной в пользование футбольного союза.

Как отметили в организации, в комплексе будут созданы условия для проведения соревнований международного уровня для олимпийских видов спорта и подготовки национальных сборных команд.