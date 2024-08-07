На Олимпийских играх в Париже кыргызстанская борчиха Мээрим Жуманазарова завоевала серебряную медаль.

В финале турнира по вольной борьбе кыргызстанка уступила американке Амит Элор со счетом 0:3. Жуманазарова выступает в весовой категории до 68 кг.

Мээрим Жуманазаровой 24 года. Она является бронзовой призёркой Олимпийских игр в Токио, чемпионкой мира и Азии (2021), обладательницей Кубка мира (2020), призёркой чемпионатов Азии и Азиатских игр.

Серебро Жуманазаровой — вторая медаль в копилке кыргызстанской сборной на этой Олимпиаде. Ранее борец греко-римского стиля Жоламан Шаршенбеков завоевал бронзу.

Также за бронзовые медали 7 августа поборются борцы Акжол Махмудов и Узур Джусупбеков. Остальные шестеро кыргызстанских борцов еще не начали выступление на Олимпиаде.

Как минимум бронзовую медаль себе обеспечил и боксёр Мунарбек Сейитбек уулу, выйдя в полуфинал. Полуфинальные схватки турнира по боксу пройдут 8 августа.