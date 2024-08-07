В МИД Кыргызстана сообщили, что состоялась встреча с мигрантами, которые рассказали о пытках в Московском центре временного содержания «Сахарово».

Так, на своем сайте министерство отчиталось о встрече с А.У, вероятно, имея в виду кыргызстанца Аскара Ускенбаева. В начале июля он сообщал журналистам, что два года назад его задержали в московском метро и депортировали. Он говорил, что в «Сахарово» были кыргызстанцы, которые находились там уже полгода. Также он сообщал, что ему известны факты насилия в отношении мигрантов, а также вербовки на войну.

О пытках в июле рассказывали и другие мигранты, сравнивая «Сахарово» с тюрьмой.

Азамат Ускенбаев говорил, что подавал жалобу на нарушение прав человека в «Сахарово» в кыргызское посольство, но, по его словам, спустя полтора года меры не были предприняты. Узнав об избиении односельчанина, он снова обратился в посольство.

«Разговаривал с представителем посольства и сказал, что я там столкнулся с пытками, что до этого уже обращался в посольство, что и сейчас пытки продолжаются. Там говорят: «Такого не может быть». Может быть! Говорят: «Есть факты? Есть фотографии, видео?»» — сказал он. Но у мигранта не оказалось фото и видео-доказательств, тем более спустя два года.

МИД также заявил, что у Ускенбаева не было документов, которые подтвердили бы его слова. В связи с чем министерство пообещало провести повторную встречу с мигрантами.

Вместе с тем в МИД отметили, что 25 июля сотрудники кыргызского посольства посещали центр «Сахарово» и говорили с мигрантами. Там содержались 78 кыргызстанцев.

«В свою очередь, со стороны граждан не поступали жалобы на условия их содержания в данном центре», — утверждает МИД.

Но пытки и вербовка кыргызстанцев в «Сахарово» — не новая информация. Об этом регулярно сообщали правозащитники, в том числе отмечая бездействие кыргызской дипмиссии.

Например, правозащитница Валентина Чупик сообщала о попытках вербовки мигрантов на войну. А защитник прав мигрантов Александр Ким рассказывал о фактах пыток мигрантов, в том числе электрошокером.