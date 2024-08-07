Соперники, которым проиграли кыргызстанские борцы в четвертьфинале, вышли в финал.

Казахстанец Демеу Жадраев в полуфинале одолел Санана Сулейманова из Азербайджана. В результате Махмудов получил возможность побороться за бронзовую медаль в утешительном турнире. В первом раунде этого турнира Махмудов будет бороться против Алексиса Муньоса из Колумбии.

Иранец Мохаммадхади Сарави вышел в финал, одолев Мохамеда Габра из Египта. Джусупбеков в первом раунде утешительного турнира будет бороться против Джозефа Патрика Рау из США.

Обе схватки пройдут 7 августа. Акжол Махмудов выступает в весовой категории до 77 кг, а Узур Джусупбеков — в весе до 97 кг.