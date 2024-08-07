Кыргызстанские спортсмены 7 августа выступают в турнире по греко-римской борьбе на Олимпийских играх в Париже.

Борец Акжол Махмудов выступает в весовой категории до 77 кг.

Он начал выступление 6 августа со стадии 1/8 финала, где победил американского атлета Камала Бэя. В четвертьфинале кыргызстанец уступил казахстанцу Демеу Жадраеву, но получил возможность продолжить борьбу в утешительном турнире за бронзовую медаль.

В первом раунде утешительной схватки Махмудов боролся против Алексиса Муньоза из Колумбии и одержал досрочную победу со счетом 9:0. Теперь в финальном блоке он будет бороться за бронзовую медаль против азербайджанца Санана Сулейманова.

Другой кыргызстанский борец греко-римского стиля Узур Джузупбеков выступает в весовой категории до 97 кг.

Он стартовал со стадии 1/8 финала, где победил спортсмена из Литвы, но в следующем раунде уступил иранцу Мохаммадхади Сарави.

Спортсмен из Ирана в полуфинале победил египтянина Мохамеда Габра и подарил Джузупбекову возможность выступить в утешительном турнире за 3 место.

В первом раунде утешительной схватки Джузупбеков победил американца Джозефа Патрика Рау со счетом 9:4.

В схватке за бронзу кыргызстанец встретится с египтянином Мохамедом Габром.