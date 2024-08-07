На Олимпийских играх в Париже кыргызстанский борец Жоламан Шаршенбеков завоевал бронзовую медаль.

В схватке за бронзу турнира по греко-римской борьбе кыргызстанец одолел Мехди Мохсеннежад из Ирана со счетом 3:1.

1 из 4

Жоламану Шаршенбекову 24 года. Он выступает в весовой категории до 60 кг. Шаршенбеков является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе (2022, 2023), трехкратным чемпионом Азии, двукратным серебряным призером чемпионата мира и победителем ряда других турниров.

Это его вторые Олимпийские игры. На Олимпиаде в Токио в 2021 году Жоламан Шаршенбеков занял седьмое место.

На 7 августа в копилке кыргызстанской сборной на этой Олимпиаде две медали: бронза Шаршенбекова и серебро Мээрим Жуманазаровой.

Также за бронзовые медали 7 августа поборются борцы Акжол Махмудов и Узур Джусупбеков. Остальные шестеро кыргызстанских борцов еще не начали выступление на Олимпиаде.

Как минимум бронзовую медаль себе обеспечил и боксёр Мунарбек Сейитбек уулу, выйдя в полуфинал. Полуфинальные схватки турнира по боксу пройдут 8 августа.