Замминистра культуры, информации, спорта и молодежной политики Чынгыз Эсенгул уулу на брифинге 5 августа сообщил о том, что следующие VI Всемирные игры кочевников пройдут в Кыргызстане.

По его словам, глава департамента спорта Айбек Абдымомунов в рамках визита на Олимпиаду в Париже встретился с министром спорта и туризма Казахстана Ермеком Маржикпаевым. Они обсудили перспективы передачи следующих игр Кыргызстану.

Напомним, что Кыргызстан — инициатор проведения Всемирных игр кочевников. В стране трижды проводились игры кочевников — в 2014, 2016 и 2018 годах. В 2022 году игры провели в Турции, а в этом году они пройдут в Казахстане с 8 по 14 сентября.