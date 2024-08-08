На Олимпийских играх в Париже 7 августа кыргызстанские борцы продолжили пополнять копилку Кыргызстана бронзовыми медалями.

В схватке за бронзу кыргызстанский борец греко-римского стиля Акжол Махмудов одолел азербайджанца Санана Сулейманова со счетом . Махмудов выступает в весовой категории до 77 кг.

Для 25-летнего кыргызстанца это уже вторая медаль Олимпийских игр. На прошлой Олимпиаде в Токио Махмудов завоевал серебряную медаль. Махмудов стал вторым спортсменом в истории кыргызского спорта, который стал двукратным призером Олимпиады.

Затем другой кыргызстанский борец Узур Джузупбеков одолел египтянина Мохамеда Габра со счетом 2:1.

Узуру Джузупбекову 28 лет. Он выступает в весовой категории до 97 кг. Джузупбеков является чемпионом Азии, призером Азиатских игр и многократным чемпионом Кыргызстана.

Это его вторые Олимпийские игры. На Олимпиаде в Токио он проиграл в утешительной схватке и не смог побороться за медаль.

В копилке кыргызстанской сборной теперь четыре медали (одно серебро и три бронзы).