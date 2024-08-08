Как сообщил адвокат Кайсын Абакиров, Первомайский райсуд Бишкека 7 августа изменил меру пресечения бывшему министру цифрового развития Азамату Дыйканбаеву на подписку о невыезде.

«Мы уверены, что уголовное дело будет прекращено за отсутствием состава преступления в его действиях»,

— заявил Абакиров.

По данным адвоката, Дыйканбаеву предъявлено обвинение в том, что тот, якобы пользуясь доступом к автоматизированной информационной системе Гостаможни, «незаконно занимался несанкционированными совершениями фактического вывоза товаров (экспорт)».

«Следует отметить, что Дыйканбаев уже с 17 мая 2024 года находится под стражей и до настоящего момента не проведено ни одного следственного действия с участием обвиняемого Дыйканбаева, что можно приравнять к пыткам»,

— отмечал Абакиров.

Известно, что Азамат Дыйканбаев был задержан в мае 2021 года сотрудниками ГКНБ по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупном размере. В тот же день его освободили с поста министра цифрового развития. На этой должности он проработал всего две недели.

В феврале 2022 года адвокат сообщил, что Дыйканбаева реабилитировали по этому делу.

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