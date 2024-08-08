ГКНБ задержал Эркина Мамбеталиева, «Клоопу» это подтвердили источники. По информации издания «Кактус», задержанный был связан с покойным кримавторитетом Камчы Кольбаевым. Также в сети есть видео с предполагаемым задержанием.

Эркин Мамбеталиев был телохранителем Алмазбека Атамбаева еще во времена первого президента Аскара Акаева. Политики тех лет — например, Омурбек Суваналиев и Азимбек Бекназаров — подтверждали журналистам, что Мамбеталиев был телохранителем Атамбаева и имел дружеские отношения с приближенным Атамбаева Икрамом Илмияновым.

Мамбеталиева также считали членом ОПГ покойного кримавторитета Рыспека Акматбаева. Так его называл, например, экс-глава МВД Омурбек Суваналиев.

Бывшего телохранителя Атамбаева задерживали в 2004 по делу об убийстве полковника милиции Чыныбека Алиева. Но в 2005 дело пересмотрели и оправдали его.

В 2006 снова задержали, считая его причастным к убийству депутата Жыргалбека Сурабалдиева, подполковника Алиева, Таалая Абасова и ещё пяти человек. Суд признал Мамбеталиева виновным в соучастии в убийстве трёх человек и приговорил его к пожизненному заключению.

Но после революции 2010 года Мамбеталиев вышел на свободу — его дело пересмотрели по «вновь открывшимся обстоятельствам».

Журналисты-расследователи ранее описывали Мамбеталиева, как человека, который «может собрать на одном тое таких людей, как Камчы Кольбаев, Ахматбек Келдибеков (экс-спикер ЖК КР), Байтемир Ибраев (экс-генпрокурор)». Сам он также признавал, что находится с ними в хороших отношениях.