В соцсетях активно обсуждаются фотографии главы Минздрава Алымкадыра Бейшеналиева, сделанные в Париже, где сейчас проходят Олимпийские игры.

В пресс-службе Минздрава говорят, что Бейшеналиев с 5 по 8 августа находится в Париже с рабочей поездкой. Сообщается, что ожидается встреча с министром здравоохранения Франции и подписание Декларации о намерениях в области здравоохранения между ведомствами двух стран.

Вместе с тем в Минздраве отметили, что Бейшеналиев «в рамках своей рабочей поездки посетил олимпийскую деревню в Париже», где встретился с медицинской бригадой и спортсменами, представляющими Кыргызстан на летних Олимпийских играх.

«Наши спортсмены находятся в отличной форме и полностью сосредоточены на соревнованиях. Медики, в свою очередь, готовы предоставить всю необходимую поддержку и обеспечить их здоровье на высшем уровне»,

— заявил министр.