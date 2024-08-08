Депутаты фракции ЛДПР подготовили законопроект, в котором предложили увеличить налог для мигрантов, работающих по патенту, до 30%.

В России нерезиденты и так платили налог в 30%, но мигранты с патентами платили 13%.

Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что мигранты должны платить больше налогов, потому что они отправляют свои деньги родным.

«Деньги должны работать на нашу страну, а не на родину мигрантов», — утверждает Слуцкий. Политик добавил, что России нужны рабочие места для своих, а не для приезжих.

При этом за последние несколько лет российские работодатели не раз говорили о нехватке кадров. На нехватку влияет отправка людей на войну, отток населения, не желающего принимать в этом участия, и отток мигрантов из-за дискриминации и антимигрантских законов.

Раннее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что парламент рассматривает более 20 законопроектов, направленных на мигрантов.

Например, мигрантам хотят запретить работать в сферах школьного и дошкольного образования, медицины и фармацевтики, перевозке пассажиров, а также работать курьерами и заниматься «некоторыми видами деятельности, которые приносят доход выше среднего либо могут быть востребованы гражданами РФ».

Госдума уже одобрила законопроект, по которому полиция сможет депортировать мигрантов без суда.

Замглавы кабмина Эдиль Байсалов ранее говорил, что если миграционные ограничения в России коснутся кыргызстанцев, то властям Кыргызстана будет сложно обосновывать смысл членства страны в ЕАЭС.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop