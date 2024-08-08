На странице адвоката Бакытбека Жумашева опубликовано видеообращение сестер убитого кримавторитета Камчы Кольбаева — Айнуры и Айгуль.

Женщины обращаются к президенту Садыру Жапарову, его супруге Айнуре и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.

Они просят не лишать их мать Майю Алиеву дома.

«76-летнюю маму вместе с внуками хотят выкинуть на улицу. Уважаемый Камчыбек Кыдыршаевич, вы с трибуны говорили, что дома каждой нашей семьи останутся. Но суд намерен лишить нас дома, который построен в 1983 году нашим покойным отцом»,

— говорят они.

Женщины также попросили оставить свою 76-летнюю мать доживать свои дни в доме вместе с внуками. По их словам, у Майи Алиевой ранее было два инсульта. Следствие просит приговорить мать кримавторитета к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ее подозревают в «отмывании денег». На нее оформлено 13 объектов недвижимости.

До этого брат Камчы Кольбаева, Жолдошбек Кольбаев, сделал обращение к властям. Он попросил «справедливо и в рамках закона» рассмотреть дело в отношении своей матери.

Камчы Кольбаев был одним из самых известных криминальных авторитетов Кыргызстана и Центральной Азии. Его называли «вором в законе».

Кольбаев был убит 4 октября 2023 года силовиками во время спецоперации по его задержанию. После ГКНБ сообщил об аресте активов Кольбаева на $1 млрд. Спецслужба упомянула о более 850 единиц недвижимости — особняках, клубных домах, квартирах, центрах отдыха, ресторанах и даже охотничьих угодьях.

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