Бронзовый призер Олимпиады Узур Джузупбеков ответил на вопрос, волнующий многих кыргызстанцев — есть ли в сборной Кыргызстана диетологи и психологи.

«Честно скажу, у нас нет диетологов и психологов. Мы и наши тренеры сами себе стали диетологами и психологами. На это нужны средства. У других стран есть, но они работают только ради борьбы. А мы с ребятами справляемся сами в плане диеты и особенно психологического настроя, так как мы все читаем намаз, благодарны Богу и за победы, и за проигрыши, и верим, что все случается к лучшему»,

— сказал борец.

Вместе с тем Джузупбеков отметил, что могло стать причиной его проигрыша в четвертьфинале 7 августа. По словам спортсмена, в первый день состязаний он плохо себя чувствовал.

«Может, съел что-то не то или их еда мне не подошла. Сегодня во время первой схватки с американцем тоже чувствовал слабость. После обеда стало лучше»,

— сказал борец.