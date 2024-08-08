Мы упоминали Тентешеву как вдову Кольбаева — на самом деле нет данных, кем именно фигурантка дела является покойному кримавторитету. Приносим свои извинения читателям за дезинформацию.

Фигурантку дела об имуществе кримавторитета Камчыбека Кольбаева Нурию Тентешеву объявили в розыск. Как только ее задержат — отправят в СИЗО-1, а после этапируют в колонию.

Ранее Тентешевой отменили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Суд признал вдову Кольбаева виновной в отмывании денег. Она приговорена к восьми годам колонии общего режима с конфискацией имущества, также ее лишили права заниматься предпринимательством до двух лет. СМИ сообщали, что на судебном заседании ее не было.

Мать Кольбаева, Майю Алиеву, также признали виновной и осудили на семь лет в колонии, но условно. По словам ее адвоката, она должна зарегистрироваться в Департаменте пробации.