Мы упоминали Тентешеву как вдову Кольбаева — на самом деле нет данных, кем именно фигурантка дела является покойному кримавторитету. Приносим свои извинения читателям за дезинформацию.

Октябрьский райсуд Бишкека признал виновной в отмывании денег мать покойного кримавторитета Камчы Кольбаева, Майю Алиеву. 76-летняя женщина осуждена на семь лет лишения свободы в колонии общего режима и конфискацию имущества — но срок условный.

«В соответствии со статьей 63 УК КР от 1 октября 1997 года назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год и приговор не приводить в исполнение, если в течение данного испытательного срока осужденная А. М.С. не совершит нового преступления и выполнит возложенные на нее судом обязанности», — сообщает суд.

Адвокат Бактыбек Жумашев сообщил, что Алиева должна встать на учет в Департамент пробации. Также он намерен обжаловать решение суда.

Другую фигурантку дела Нурию Тентешеву также признали виновной и осудили на восемь лет лишения свободы. Ее намерены объявить в розыск.

Ранее к властям обращались брат и сестры Кольбаева, которые просили рассмотреть дело «справедливо и в рамках закона». Они говорили, что их мать перенесла два инсульта и просили не конфисковывать ее дом. Они настаивали, что дом построил их отец и жилье не имеет отношения к их брату Камчы Кольбаеву.

Камчы Кольбаев был одним из самых известных криминальных авторитетов Кыргызстана и Центральной Азии. Его называли «вором в законе».

Кольбаев был убит 4 октября 2023 года силовиками во время спецоперации по его задержанию. После ГКНБ сообщил об аресте активов Кольбаева на $1 млрд. Спецслужба упомянула о более 850 единиц недвижимости — особняках, клубных домах, квартирах, центрах отдыха, ресторанах и даже охотничьих угодьях. 13 объектов недвижимости были зарегистрированы на мать кримавторитета и еще пять — на Тентешеву.