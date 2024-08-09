Кыргызстанская борчиха вольного стиля Айсулуу Тыныбекова выступает в весовой категории до 62 кг.

Тыныбекова стартовала с победы на Олимпийских играх в 1/8 финала, одолев Эсер Колаволе из Нигерии со счетом 5:1.

В четвертьфинале кыргызстанка поборола американку Кайлу Миракл со счетом 6:6. (Тыныбекова победила за счет качества баллов — она провела прием на 4 балла).

В полуфинале кыргызстанка уступила украинке Ирине Коляденко со счетом 2:9.

Айсулуу Тыныбекова 11 августа будет бороться за бронзовую медаль с победительницей пары Криста Инце (Румыния) — Анна Паула Годинез Гонзалез (Канада).