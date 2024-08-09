Кыргызстанский боксер Мунарбек Сейитбек уулу выиграл полуфинальный бой против Хавьера Ибаньеса Диаса из Болгарии и вышел в финал. По итогам трех раундов по 3 минуты судьи отдали победу кыргызстанцу раздельным решением. Тем самым он гарантировал себе как минимум серебро Олимпиады.

Сейитбек уулу выступает в весовой категории до 57 кг.

В финале за золото кыргызстанец будет бороться с действующим чемпионом Азии, мира и Азиатских игр Абдумаликом Холоковым из Узбекистана.

Финальная схватка пройдет 11 августа.