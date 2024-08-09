Кыргызские чиновники уже почти 20 лет стремятся перейти в онлайн. Но процесс идет со скрипом — исследование журналистов показало, что из нескольких тысяч ведомств лишь пара сотен имеют собственные сайты, хотя по закону это обязательно для всех.

«Медиазона. Центральная Азия» создала уникальную базу государственных веб-страниц и проанализировала, насколько успешно происходит процесс цифровизации, которую годами обещают кыргызстанские чиновники.

Оригинал статьи опубликован на сайте «Медиазона. Центральная Азия»

В 2017 году правительство Кыргызстана разработало грандиозный проект «Таза Коом»«Таза Коом»«Чистое общество» по-кыргызски. Тогда чиновники обещали стране небывалую «цифровую трансформацию», которая должна была создать прозрачное общество «вокруг и для человека». В планах было обеспечить онлайн-безопасность и улучшить условия жизни и работы граждан. Теперь же при попытке перейти на сайт «Таза Коома» можно узнать «все о криптокошельках и криптовалютах в Кыргызстане».

Это не единственный случай, когда переход по гиперссылке может удивить. Например, на странице айыл өкмөтү (сельской администрации) Кош-Дөбө единственное, что высвечивается посетителям — это “Bismillah!” («Во имя Аллаха»), а на сайте Межотраслевого центра при Министерстве природы теперь расположены ставки и игры в онлайн-казино.

Однако на деле так быть не должно. Законы обязывают все государственные и муниципальные ведомства иметь актуальные сайты и цифровизироватьсяЦифровизирование или цифровизацияЭто процесс преобразования рабочих процессов и данных в цифровой формат.. Это нужно для эффективной коммуникации, прозрачности и обеспечения равного доступа к услугам для всех граждан.

Десятилетия по дороге в онлайн

На заседаниях глав Евразийского экономического союза (ЕАЭС) большинство руководителей государств ведут записи на бумаге. Среди них выделяется президент Кыргызстана Садыр Жапаров, который держит в руках айпад, украшенный бронзовым гербом своей родины. Хейтерам его девайса политик отвечает, что они отстали от жизни и не осознают ценности компьютера и современных технологий.

«Мы живем в 21-м веке. Я уже два года требую от всех в правительстве перейти от бумаг к цифре. К сожалению, некоторые министерства еще не завершили этот процесс и хромают», — сказал Жапаров в феврале 2024 года.

На самом деле государственные службы начали вести свою работу в интернете еще в начале нулевых. Например, в 2001 году уже существовал сайт Минюста, а в 2004-м — реестр недвижимости «Кадастр».

Однако более активно кыргызских госслужащих переводить в интернет начали в последнее десятилетие. В 2014 году чиновники разработали трехлетнюю программу «Электронное правительство», в которой планировали полностью перенести госуслуги в онлайн. Не успев добиться утвержденных целей, в 2017 году они заново решили «найти свое место в глобальном цифровом будущем‎» и запустили проект «Таза Коом»Проект «Таза Коом»Проект был рассчитан как минимум до 2042 года. Однако спустя год после запуска новости с обновлениями по реализации проекта сошли на нет..

Чиновники неоднократно объявляли цифровизацию «важнейшей задачей» страны. Например, в 2019 году в концепции «‎Цифровой Кыргызстан», а затем — в ее продолжении в 2024 году. Все эти проекты объединяют общие «цифровые» цели, включая создание сайтов для госорганов и их услуг.

«‎В век информационных технологий у каждого ведомства должен быть свой веб-сайт. Конечно же, [нужно] не просто разработать веб-страницу, а сделать ее информативной, качественной, с актуальной информацией», — объясняет «Медиазоне» Махтумкули Макешов, заведующий пресс-службой Министерства цифрового развития.

Тысячи ведомств — сотни сайтов

Сейчас, согласно информации с портала Tunduk, в Кыргызстане около 2,1 тысячи официальных органов — это министерства, местное самоуправление (МСУ), сервисы, а также их различные структурные подразделения. По недавно устаревшему закону «‎О доступе к информации» и его действующему аналогу такие органы обязаны иметь свои сайты и публиковать там новости, документы и другие обновления о работе. Но пока они есть лишь у примерно седьмой части учреждений.

Пройдя по спискам ведомств и проверив каждое из них на наличие веб-сайта, мы собрали собственную базу данных из более 320 ссылок, где 80% — сайты государственных и муниципальных органов, а 20% — сервисы и информационные системы.

Из 2,1 тысячи госорганов мы отдельно изучили несколько категорий из исполнительной власти, а именно: министерства, мэрии городов и айыл өкмөтү. Оказалось, что из около 500 таких ведомств сайты есть только у 136.

При этом некоторые учреждения справляются с донесением важных новостей до жителей и без собственной веб-страницы. Например, столичный «Бишкекзеленстрой» рассказывает о своей работе через соцсети — в заблокированном в Кыргызстане TikTok у них почти полмиллиона лайков и больше 11 тысяч подписчиков.

К похожему решению прибегли и в селе Сары-Камыш Иссык-Кульской области. Местная администрация завела аккаунт в фейсбуке, добавила в друзья около 400 человек (предположительно, жителей села) и рассказывает им о последних событиях.

Жибек Каракеева, специалистка по связям с общественностью и экс-пресс-секретарь санитарной службы «‎Тазалык Бишкек», рассказала «Медиазоне», что муниципальные органы могут связываться с населением через соцсети, где проще выстроить позитивный имидж.

«Сайты нужны, когда они несут какие-то функции для населения. Например, посмотреть в личном кабинете задолженность по оплате за услуги. Просто заходить на сайты и смотреть новости скучно, для этого есть инстаграм или фейсбук», — объясняет Каракеева.

Сайты за гранты

Проанализировав данные, журналисты выяснили, что, как минимум, каждый пятый сайт ведомств создан при поддержке иностранных доноров. При этом у 43% изученных ссылок информация о финансировании не указана.

За деньги грантодателей разработаны пять сайтов кыргызских министерств: Минздрава — при поддержке Фонда ООН в области народонаселения, Министерства образования — за счет средств Европейского Союза. Сайты мэрии Чолпон-Аты, Нарына и Жалал-Абада же реализованы Агентством США по международному развитию (USAID).

Европейский Союз и USAID — не единственные, кто помогает кыргызским ведомствам цифровизироваться.

Швейцария возглавила список доноров, потому что финансировала многолетний проект о подотчетности органов МСУ — в рамках него создали несколько десятков сайтовВо сколько обошлось создание таких сайтов?В «‎Институте политики развития», который реализовывал его, не ответили на вопрос об этом.. Его авторы объясняют, что это должно было привлечь инвестиции, туристов и повысить компьютерную грамотность муниципальных служащих.

Согласно анализу журналистов, в абсолютном большинстве случаев грантодатели — из «западных стран». Нет ни одной сноски о помощи со стороны ближайших партнеров республики — например, России, Казахстана или же организаций вроде ЕАЭС.

Несмотря на то, что западные организации и институты нередко финансируют проекты в Кыргызстане, руководство республики неоднозначно относится к такой «помощи».

В апреле 2024 года президент Садыр Жапаров подписал поправки«Закон об иноагентах»Поправки в закон «О некоммерческих организациях» предусматривают небывалую отчетность НКО перед государством. Представители госорганов теперь смогут проводить внеочередные проверки, участвовать на внутренних планерках и приостанавливать деятельность организаций до полугода. К концу лета в Кыргызстане может появиться свой реестр НКО, выполняющих «функции иностранного представителя». Попавшие в него организации будут обязаны публиковать дисклеймер со своим статусом (как делают российские иноагенты). Ранее местные юристы а также ряд международных организаций, включая ООН, призывали депутатов парламента не принимать законопроект, потому что он «‎может привести к нарушению фундаментальных прав на свободу выражения мнений и ассоциаций». в закон «О некоммерческих организациях», который накладывают кипу обязательств на НКО, финансируемые из-за рубежа. Противники документа называли его калькой российского закона «об иноагентах» и безуспешно просили главу республики не подписывать его.