Кыргызские чиновники уже почти 20 лет стремятся перейти в онлайн. Но процесс идет со скрипом — исследование журналистов показало, что из нескольких тысяч ведомств лишь пара сотен имеют собственные сайты, хотя по закону это обязательно для всех.
«Медиазона. Центральная Азия» создала уникальную базу государственных веб-страниц и проанализировала, насколько успешно происходит процесс цифровизации, которую годами обещают кыргызстанские чиновники.
Оригинал статьи опубликован на сайте «Медиазона. Центральная Азия»
В 2017 году правительство Кыргызстана разработало грандиозный проект . Тогда чиновники обещали стране небывалую «цифровую трансформацию», которая должна была создать прозрачное общество «вокруг и для человека». В планах было обеспечить онлайн-безопасность и улучшить условия жизни и работы граждан. Теперь же при попытке перейти на сайт «Таза Коома» можно узнать «все о криптокошельках и криптовалютах в Кыргызстане».
Это не единственный случай, когда переход по гиперссылке может удивить. Например, на странице айыл өкмөтү (сельской администрации) Кош-Дөбө единственное, что высвечивается посетителям — это “Bismillah!” («Во имя Аллаха»), а на сайте Межотраслевого центра при Министерстве природы теперь расположены ставки и игры в онлайн-казино.
Однако на деле так быть не должно. Законы обязывают все государственные и муниципальные ведомства иметь актуальные сайты и . Это нужно для эффективной коммуникации, прозрачности и обеспечения равного доступа к услугам для всех граждан.
Десятилетия по дороге в онлайн
На заседаниях глав Евразийского экономического союза (ЕАЭС) большинство руководителей государств ведут записи на бумаге. Среди них выделяется президент Кыргызстана Садыр Жапаров, который держит в руках айпад, украшенный бронзовым гербом своей родины. Хейтерам его девайса политик отвечает, что они отстали от жизни и не осознают ценности компьютера и современных технологий.
«Мы живем в 21-м веке. Я уже два года требую от всех в правительстве перейти от бумаг к цифре. К сожалению, некоторые министерства еще не завершили этот процесс и хромают», — сказал Жапаров в феврале 2024 года.
На самом деле государственные службы начали вести свою работу в интернете еще в начале нулевых. Например, в 2001 году уже существовал сайт Минюста, а в 2004-м — реестр недвижимости «Кадастр».
Однако более активно кыргызских госслужащих переводить в интернет начали в последнее десятилетие. В 2014 году чиновники разработали трехлетнюю программу «Электронное правительство», в которой планировали полностью перенести госуслуги в онлайн. Не успев добиться утвержденных целей, в 2017 году они заново решили «найти свое место в глобальном цифровом будущем» и запустили .
Чиновники неоднократно объявляли цифровизацию «важнейшей задачей» страны. Например, в 2019 году в концепции «Цифровой Кыргызстан», а затем — в ее продолжении в 2024 году. Все эти проекты объединяют общие «цифровые» цели, включая создание сайтов для госорганов и их услуг.
«В век информационных технологий у каждого ведомства должен быть свой веб-сайт. Конечно же, [нужно] не просто разработать веб-страницу, а сделать ее информативной, качественной, с актуальной информацией», — объясняет «Медиазоне» Махтумкули Макешов, заведующий пресс-службой Министерства цифрового развития.
Тысячи ведомств — сотни сайтов
Сейчас, согласно информации с портала Tunduk, в Кыргызстане около 2,1 тысячи официальных органов — это министерства, местное самоуправление (МСУ), сервисы, а также их различные структурные подразделения. По недавно устаревшему закону «О доступе к информации» и его действующему аналогу такие органы обязаны иметь свои сайты и публиковать там новости, документы и другие обновления о работе. Но пока они есть лишь у примерно седьмой части учреждений.
Пройдя по спискам ведомств и проверив каждое из них на наличие веб-сайта, мы собрали собственную базу данных из более 320 ссылок, где 80% — сайты государственных и муниципальных органов, а 20% — сервисы и информационные системы.
Из 2,1 тысячи госорганов мы отдельно изучили несколько категорий из исполнительной власти, а именно: министерства, мэрии городов и айыл өкмөтү. Оказалось, что из около 500 таких ведомств сайты есть только у 136.
При этом некоторые учреждения справляются с донесением важных новостей до жителей и без собственной веб-страницы. Например, столичный «Бишкекзеленстрой» рассказывает о своей работе через соцсети — в заблокированном в Кыргызстане TikTok у них почти полмиллиона лайков и больше 11 тысяч подписчиков.
К похожему решению прибегли и в селе Сары-Камыш Иссык-Кульской области. Местная администрация завела аккаунт в фейсбуке, добавила в друзья около 400 человек (предположительно, жителей села) и рассказывает им о последних событиях.
Жибек Каракеева, специалистка по связям с общественностью и экс-пресс-секретарь санитарной службы «Тазалык Бишкек», рассказала «Медиазоне», что муниципальные органы могут связываться с населением через соцсети, где проще выстроить позитивный имидж.
«Сайты нужны, когда они несут какие-то функции для населения. Например, посмотреть в личном кабинете задолженность по оплате за услуги. Просто заходить на сайты и смотреть новости скучно, для этого есть инстаграм или фейсбук», — объясняет Каракеева.
Сайты за гранты
Проанализировав данные, журналисты выяснили, что, как минимум, каждый пятый сайт ведомств создан при поддержке иностранных доноров. При этом у 43% изученных ссылок информация о финансировании не указана.
За деньги грантодателей разработаны пять сайтов кыргызских министерств: Минздрава — при поддержке Фонда ООН в области народонаселения, Министерства образования — за счет средств Европейского Союза. Сайты мэрии Чолпон-Аты, Нарына и Жалал-Абада же реализованы Агентством США по международному развитию (USAID).
Европейский Союз и USAID — не единственные, кто помогает кыргызским ведомствам цифровизироваться.
Швейцария возглавила список доноров, потому что финансировала многолетний проект о подотчетности органов МСУ — в рамках него . Его авторы объясняют, что это должно было привлечь инвестиции, туристов и повысить компьютерную грамотность муниципальных служащих.
Согласно анализу журналистов, в абсолютном большинстве случаев грантодатели — из «западных стран». Нет ни одной сноски о помощи со стороны ближайших партнеров республики — например, России, Казахстана или же организаций вроде ЕАЭС.
Несмотря на то, что западные организации и институты нередко финансируют проекты в Кыргызстане, руководство республики неоднозначно относится к такой «помощи».
В апреле 2024 года президент Садыр Жапаров подписал в закон «О некоммерческих организациях», который накладывают кипу обязательств на НКО, финансируемые из-за рубежа. Противники документа называли его калькой российского закона «об иноагентах» и безуспешно просили главу республики не подписывать его.
Цена вопроса
Разработкой ведомственных сайтов занимается и государство. Для этого у него есть сразу несколько госпредприятий (ГП): «Инфоком» и «Түндүк» при Минцифры, «Инфосистемс» при Минфине. Все они имеют примерно схожие задачи: создавать IT-продукты, уменьшая бумажную волокиту, безопасно хранить массивы данных о гражданах и учить госслужащих пользоваться всем этим.
Однако есть и отличия: «Инфоком» выдает документы вроде паспортов или водительских прав, а «Түндүк» курирует одноименный портал электронных услуг — в нем кыргызстанцам доступно онлайн-получение более 80 видов документов.
Согласно реестру «Медиазоны», лишь каждый шестой сайт разработали госучреждения. Но, возможно, к веб-ресурсам без сносок о разработчиках государственные айтишники тоже приложили свои руки.
По словам главы пресс-службы Минцифры Махтумкули Макешова, госпредприятие «Инфоком» разрабатывает сайты, только если госорганы обращаются к нему и заключают договор.
«“Инфоком” всегда готов оказать содействие госорганам при разработке веб-сайтов, но это зависит и от самих ведомств. В предприятии есть талантливые, креативные, профессиональные ребята, которые разработают сайт. Ресурсов достаточно. Но сейчас у ведомств есть выбор. Если они объявят тендер, в нем могут принять участие и частные IT-подрядчики, и в то же время ГП “Инфоком”», — объясняет Макешов «Медиазоне».
Таким образом, несмотря на наличие нескольких государственных IT-предприятий, кыргызские ведомства пока продолжают обращаться и к частникам.
Резкое увеличение спроса в 2023 году, показанное на графике, произошло после выхода распоряжения Кабмина о единых требованиях к веб-сайтам — об этом говорится и в самих тендерах.
Изучив суммы закупок, мы увидели, что в среднем на разработку одного веб-сайта выделяется около 86 тысяч сомов или примерно тысяча долларов США по нынешнему курсу.
Но в отдельных случаях затраты в разы больше. Например, в 3,6 млн сомов (≈42 тысячи долларов) госбюджету обошелся новый сайт Жогорку Кенеша — это самый дорогой лот, замеченный нами среди закупок. В начале года эта стоимость возмутила депутата парламента Дастана Бекешева — на заседании он пожаловался, что в обновлении не было нужды, так как предыдущая версия сайта работала исправно и была удобной.
На втором месте по дороговизне среди изученных тендеров — портал для путешественников Discover Kyrgyzstan. В 2022 году Департамент туризма заложил на него почти два миллиона сомов. В июне портал временно не работал — забыли оплатить домен и хостинг.
В целом цена разработки существенно колеблется: на сайты центральных ведомств и госорганов в среднем тратят около полумиллиона сомов, а на порталы органов местного самоуправления — 38 тысяч, что в 13 раз меньше.
По словам экспертов из IT-сферы, опрошенных «Медиазоной» и пожелавших остаться анонимными, цена разработки меняется в зависимости от заложенного времени, техзадания, квалификации привлекаемых специалистов, наполнения сайта и сопутствующих рисков.
«Сайт может быть одностраничным, а может быть огромная система с базами данных, категоризацией, личными кабинетами — их сопоставлять не очень правильно. Первый специалист может за выходные сделать, а второй — два-три года разрабатывать», — прокомментировал один из опрошенных разработчиков.
По словам другого, процесс создания сайта сравним с шоппингом: «[Представьте], за какую цену вы хотите купить сумку? Сумка, сделанная вручную мастером, но которая будет только у тебя, обойдется очень дорого. Купить же обычную сумку с фабрики стоит дешевле».
Опрошенные эксперты сошлись во мнении, что большой разброс цен на создание сайтов — это нормально, но средняя стоимость веб-порталов для МСУ в 38 тысяч — однозначно низкая и смешная. «Классно, если за эту сумму есть такие результаты. Я бы в жизни не взялся за эти деньги», — высказался один из IT-экспертов.
Ошибка 404
Анализ журналистов показал, что, несмотря на обилие госпрограмм по цифровизации и требования закона о доступе к информации, из около 2,1 тысяч ведомств лишь 15% имеют свои сайты.
Таким образом, пока только у центральных учреждений есть веб-страницы, которые, в основном, работают исправно и регулярно обновляются. С сайтами более мелких ведомств, структурных подразделений или муниципальных органов дела обстоят хуже. Однако закон распространяется и на них.
Кроме того, вызывает вопросы наполнение сайтов — некоторые из них сделаны словно «для галочки». Информация там не обновляется или же отсутствует. Например, на веб-сайте мэрии города Чолпон-Ата последние новости публиковали в мае 2023 года, а на сайте Ак-Суйской районной госадминистрации их вовсе нет.
О халатном отношении говорит и регулярная блокировка сайтов из-за неоплаченных хостинга или домена.
Во время сбора данных журналисты нашли около 30 веб-страниц официальных ведомств, которые не работали — то есть, ссылки в интернете существовали, однако не открывались или выдавали ошибку.
Также сайты госорганов хромают в вопросах цифровой безопасности. Например, при нажатии гиперссылки, ведущей на сайт Службы по регулированию и надзору в отрасли связи при Минцифры, пользователей уведомляют, что «подключение не защищено», а личные данные могут быть похищены. А сайт Министерства транспорта и коммуникаций и вовсе был взломан в феврале 2024-го — какое-то время на нем располагались азартные онлайн-игры.
Однако настрой руководства страны и десятки новых тендеров на создание сайтов говорят о том, что процесс перехода ведомств в онлайн не остановился.
«Решения руководства страны [по вопросам цифровизации] обязательны к исполнению, в случаях промедления и некачественного исполнения нами вносятся предложения о применении дисциплинарной ответственности в отношении должностных лиц», — сказал «Медиазоне» Администрации президента Азамат Осмонов.
По словам Осмонова, его управление регулярно проводит анализ, направляет протокольные поручения и сообщает на заседаниях о достигнутых или не достигнутых целях. Например, в декабре 2023-го там выяснили, что лишь 12 официальных сайтов соответствовали требованиям Кабмина. А в апреле 2024-го несколько госслужащих Минцифры, включая главу ведомства Нурию Кутнаеву, получили выговоры за ненадлежащее исполнение решений по цифровизации.
В Минцифры при этом настроены позитивно. «Мы работаем с большим энтузиазмом, население позитивно принимает новшества. Мы хотим, чтобы граждане не тратили свое время и энергию, а получали информацию и услуги быстро, качественно, используя лишь свое мобильное устройство», — делится Макешов.
И все же руководство страны признает, что предстоит еще много чего сделать, чтобы минимизировать физическое общение граждан с госорганами, снизить бюрократию и обеспечить инклюзивный онлайн-доступ к информации и услугам.