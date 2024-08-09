Следя за Олимпиадой и отечественными спортсменами, кыргызстанцы обращали внимание на разные детали, которые становились объектом их критики.

Например, их возмутило то, что личный тренер боксера Мунарбека Сейитбек уулу, Беганас Султанбаев, не присутствовал на Олимпиаде, а болел за своего подопечного из дома.

Затем бронзовый призер Олимпиады Узур Джузупбеков заявил, что, возможно, что-то не то съел и это могло быть причиной его поражения в четвертьфинале. Кроме того, спортсмен отметил, что в национальной сборной нет диетологов и психологов. Заявление кыргызстанца также активно обсуждалось в соцсетях.

На критику отреагировал президент Садыр Жапаров — он призвал «не искать в мелочах изъяны». Однако он и признал, что Олимпийский комитет мог бы и предусмотреть необходимость психологов и диетологов.

Вместе с тем президент заявил, что если спортсменам не понравилась местная еда, то они могли и сами позаботиться о своем питании, ведь им перед Олимпиадой выдали по 5000 долларов на руки каждому.

«Теперь мы получили опыт, как вести подготовку к Олимпийским играм. На следующую Олимпиаду отправим спортсменов с казанами, мешками мяса, казы»,

— сказал Жапаров.

Успехи, продемонстрированные кыргызстанскими спортсменами на Олимпиаде, президент аргументировал вниманием властей к спорту.

«За последние четыре года мы уделяли должное внимание спортсменам. Поэтому у нас такие результаты — есть медали. Нужно быть благодарными этому»,

— говорит Жапаров, добавив, что

«на протяжении трех лет борцов обеспечивают самыми дорогими витаминами. Только за год на это требуется около четырех млн сомов».

Жапаров говорит, что раньше спортсмены жили в общежитиях, а теперь некоторым снимают жилье, а у кого-то уже есть свои квартиры. Впрочем, стоит отметить, что призеры прошлой Олимпиады получили квартиры в подарок за победу.

По мнению главы государства, раньше перед кыргызстанскими спортсменами стояла цель просто поучаствовать в Олимпиаде, а теперь — появились амбиции победить.

Хотя, на самом деле, кыргызстанские спортсмены побеждали на Олимпиадах и ранее. Например, на Олимпийских играх-2020 в Токио отечественные борцы получили две серебряные и одну бронзовую медали. Медали тогда привезли Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмудов и Мээрим Жуманазарова. На той Олимпиаде в делегацию не попал личный тренер Мээрим Жуманазаровой и Айпери Медет кызы — Дуйшон Жуманазаров.