На Олимпийских играх в Париже 8 августа кыргызстанский борец греко-римского стиля Амантур Исмаилов выступает в весовой категории до 67 кг.

Он стартовал 7 августа с 1/8 и одолел досрочно своего соперника из Грузии Рамаза Зоидзе со счетом 12:1.

Однако в четвертьфинале уступил Парвизу Насибову из Украины со счетом 6:7.

Насибов вышел в финал, позволив Исмаилову продолжить борьбу за бронзовую медаль.

В первом раунде утешительного турнира Исмаилов досрочно одолел соперника из Сербии Мате Немеша со счетом 8:0.

Позже в схватке за бронзу кыргызстанский борец греко-римского стиля уступил азербайджанцу Хасрату Джафарова со счетом 0:8.

Для 26-летнего кыргызстанца это первые Олимпийские игры. В 2018 году Исмаилов стал бронзовым призёром Азиатских игр. В 2019-м — бронзовым призёром чемпионата Азии U23. Также он является бронзовым призёром чемпионата мира 2022 года.