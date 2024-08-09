Президент России Владимир Путин подписал 8 августа закон, по которому полиция сможет выдворять мигрантов из страны без суда.

В подписанном документе упомянут «режим высылки». По нему мигрантов-нарушителей будут вносить в специальный «реестр контролируемых лиц».

Внесенные в него люди должны будут сообщать полиции обо всех своих передвижениях, не смогут свободно перемещаться по стране, брать кредиты, приобретать жилье или автомобили, получать водительские права, открывать счета в банке, переводить деньги и даже вступать в брак.

Также подписан закон, по которому бывшие мигранты могут потерять российское гражданство, если не встанут на воинский учет.