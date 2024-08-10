Кыргызстанская борчиха вольного стиля Айпери Медет кызы выступает в весовой категории до 76 кг.

В 1/8 финала Медет кызы одолела китаянку Ван Цзюань со счетом 4:1.

В четвертьфинале Айпери Медет кызы одолела Ритика Ритика из Индии. Схватка завершилась со счетом 1:1 — кыргызстанка выиграла благодаря последнему результативному действию.

Однако в полуфинальной схватке Медет кызы уступила американке Кеннеди Блейдс со счетом 6:8.

Кыргызстанка будет бороться за бронзовую медаль 11 августа. Ее соперница пока еще не определилась.