Кыргызстанский борец Бекзат Алмаз уулу выступал в турнире по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг, где всего были заявлены 16 спортсменов.

Алмаз уулу стартовал с победы над казахстанцем, а затем уступил американцу в четвертьфинале, но получил возможность бороться за бронзу.

В первом раунде утешительного турнира кыргызстанец победил китайского атлета, а в схватке за бронзовую медаль уступил борцу из Узбекистана Гуломжону Абдуллаеву со счетом 1:5.

Бекзат Алмаз уулу занял 5 место и завершил выступление на Олимпийских играх в Париже.

Это первые Олимпийские игры для 23-летнего кыргызстанца. В 2022 году он стал серебряным призером первенства Азии среди борцов до 23 лет. В том же году Бекзат Алмаз уулу завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира среди спортсменов до 23 лет, который проходил в Понтеведре.