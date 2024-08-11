Кыргызстанская борчиха вольного стиля Айсулуу Тыныбекова выступает в весовой категории до 62 кг.

Тыныбекова стартовала с победы на Олимпийских играх в 1/8 финала, одолев Эсер Колаволе из Нигерии со счетом 5:1.

В четвертьфинале кыргызстанка поборола американку Кайлу Миракл со счетом 6:6. (Тыныбекова победила за счет качества баллов — она провела прием на 4 балла).

В полуфинале кыргызстанка уступила украинке Ирине Коляденко со счетом 2:9.

А в схватке за третье место в конце встречи Тыныбекова вырвала победу у Оркхон Пуревдорж из Монголии.

Для 31-летней Айсулуу Тыныбековой это уже вторая медаль Олимпийских игр. На прошлых Олимпийских играх в Токио она завоевала серебро. Тыныбекова стала третьей в истории кыргызского спорта двукратной призеркой Олимпиады. До этого подобного достигли борцы Мээрим Жуманазарова и Акжол Махмудов.

Для Тыныбековой это четвертые Олимпийские игры (2012, 2016, 2020 и 2024). Она — трехкратная чемпионка мира по борьбе, шестикратная чемпионка Азии и победительница ряда других турниров.