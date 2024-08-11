Боксер Мунарбек Сейитбек уулу завоевал серебряную медаль Олимпиады в Париже. Это первая олимпийская медаль для кыргызстанких боскеров. До этого лучшим результатом среди боксеров из Кыргызстана было 8-место на Олимпиаде в Сиднее.

В финале кыргызстанец уступил узбекистанцу Абдумалику Халокову. Он выступал в весовой категории до 57 кг.

28-летний Мунарбек Сейитбек уулу – бронзовый призер Чемпионата мира-2024 по боксу. Это первая Олимпиада в его спортивной карьере.

Серебро Мунарбека Сейтбек уулу — шестая медаль сборной Кыргызстана на этих Олимпийских играх. Всего кыргызстанские спортсмены завоевали две серебряные и четыре бронзовых медалей.