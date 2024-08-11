Бегунья из Кыргызстана Сардана Трофимова 11 августа на марафонской дистанции 42, 2 км финишировала 14-й, установив при этом национальный рекорд — 2:26:47.

Стоит отметить, что во время забега Трофимова несколько километров лидировала в гонке.

Всего на дистанции стартовала 91 спортсменка.

Трофимова — спортсменка международного уровня. Пятикратная чемпионка России по марафону. С 2022 года выступает на соревнованиях под флагом Кыргызстана.

В 2023 году Трофимова заняла второе место на марафоне в Белграде. В том же году завоевала бронзовую медаль на Азиатских играх в Китае.