Президент Садыр Жапаров поздравил спортсменку с завоеванием бронзовой медали на Олимпийских играх в Париже.

«Мы гордимся вами. Вы стояли у истоков возрождения и развития вольной борьбы в нашей стране, вдохновляя и поддерживая молодое поколение спортсменок. […] Успехи на международной арене сделали вас живой легендой и кумиром для многих кыргызских девушек»,

— сказал Жапаров.

Тыныбекова, в свою очередь, отметила, что боролась не в своем стиле. Спортсменка призналась, что боролась «только одной ногой». По ее словам, она порвала связки и шину ей сняли прямо перед встречей с президентом, прошедшей 21 июля в Бишкеке.

«Только в тот день начала ходить. […] Думала, что, возможно, не поеду на Олимпиаду, так как времени было очень мало — две недели. Слава богу, что смогла приехать и в таком состоянии выиграла бронзовую медаль благодаря вам и поддержке народа»,

— заявила спортсменка.