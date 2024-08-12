Как пишут СМИ со ссылкой на источники, бывшего милиционера и влиятельного бизнесмена Жалила Атамбаева задержали сотрудники ГКНБ. Его подозревают в финансировании ОПГ (часть 1 статьи 263 УК КР). Решением суда он водворен в СИЗО-1.

Атамбаева уже задерживали в 2021 году, подозревая в незаконном обогащении в период работы в милиции. Тогда он был освобожден после «возмещения ущерба» в 100 млн сомов.

Жалил Атамбаев — крупный ошский бизнесмен. В 2019 году журналист-расследователь Ыдырыс Исаков опубликовал материал о теневом бизнесе предпринимателя. После этого Финансовая полиция возбудила уголовное дело по уклонению от уплаты налогов. А Атамбаев вскоре подал в суд на журналиста, но из-за резонанса иск был отозван.