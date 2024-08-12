Глава Кабмина Акылбек Жапаров 31 июля подписал постановление о создании Центра исследований информационной среды при Минкультуры.

Согласно положению о Центре, его цель — «обеспечение и укрепление информационной безопасности в Кыргызской Республике». Среди прочего, центр должен будет «защищать» граждан и юрлиц от «недостоверной информации» согласно «закону о фейках», принятому еще в августе 2021-года.

Как именно центр будет это делать? В положении говорится, что его сотрудники будут мониторить публикации в интернете и в СМИ на предмет призывов к насильственному изменению конституционного строя, нарушению территориальной целостности и суверенитета Кыргызстана, а также пропаганду войны, насилия, экстремизма, наркотиков и порнографии.

Финансировать центр будут из госбюджета и «иных не запрещенных источников».

Ранее замминистра культуры Чынгыз Эсенгул уулу говорил, что Центр мониторинга при Минкультуры будет работать с соцсетями и блокировать «вредный контент». На заседании парламента в конце января он сказал, что для этого планируется заключить договоры с корпорацией Meta, Google, TikTok и другими крупными компаниями.