В ГКНБ сообщили, что казахстанского бизнесмена и владельца центра отдыха «Симирам» на Иссык-Куле Ясынжана Таирова объявили в розыск.

Как заявили в Госкомитете, установлены факты финансирования деятельности ОПГ криминального авторитета Камчы Кольбаева со стороны бизнесмена. По данным спецслужбы, Таиров, зная о преступной деятельности Кольбаева, в целях получения покровительства «установил с ним связь для ведения совместных бизнес-проектов на территории Кыргызстана».

«В частности, установлено, что Таиров, в целях финансирования преступной деятельности Кольбаева, передал ему $200 тысяч. Также владелец центра отдыха „Симирам“ (Таиров — прим. ред.) на постоянной основе предоставлял коттеджи и номера представителям ОПГ для организации их досуга и отдыха. Кроме того, по имеющимся данным, Таиров всегда оказывал знаки внимания и преподносил дорогостоящие подарки Кольбаеву при проведении им каких-либо торжеств и праздничных мероприятий», — заявили в ГКНБ.

На основании собранных материалов судом в отношении казахского предпринимателя заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Таиров также объявлен в межгосударственный розыск, том числе по линии «Интерпола» для привлечения к уголовной ответственности.

Это не в первый раз, когда ГКНБ объявляет в розыск казахского предпринимателя по делу о финансировании ОПГ Кольбаева. В июне Госкомитет объявил в розыск одного из богатейших бизнесменов Казахстана и владельца компании «Вертекс Голд» Владимира Джуманбаева.

Однако в конце июня ГКНБ прекратил уголовное дело в отношении Джуманбаева. Как сообщили в спецслужбе, предприниматель приезжал в Кыргызстан, где при его «активном участии» были проведены следственные мероприятия. По их результатам с Джуманбаева сняли все обвинения из-за отсутствия причастности к деятельности и финансированию ОПГ Кольбаева.