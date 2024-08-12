11 августа завершились Олимпийские игры в Париже. На них выступили 16 спортсменов из Кыргызстана в пяти видах спорта и завоевали шесть медалей.

Серебряные медали завоевали борчиха Мээрим Жуманазарова и боксер Мунарбек Сейитбек уулу. Бронзовые медали выиграли борцы Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмудов, Жоламан Шаршенбеков и Үзүр Жусупбеков.

Это самое успешное выступление Кыргызстана на Олимпийских играх за всю историю. Предыдущий рекорд — 3 медали. Столько медалей кыргызстанские спортсмены завоевали на Олимпиадах в Пекине и Токио.

Таким образом, за всю историю Олимпийских игр у Кыргызстана всего 13 медалей (до Олимпиады в Париже было семь): пять серебряных и восемь бронзовых.

По итогам Олимпиады в Париже Кыргызстан располагается на 68-м месте в медальном зачете.

Из стран Центральной Азии в медальном зачете выше всех находится Узбекистан (13-е место) — спортсмены завоевали 13 медалей, включая 8 золотых наград (5 из них — в боксе). Сборная Казахстана завоевала 7 медалей (1 золото, по 3 серебра и бронзы). Спортсмены из Таджикистана смогли завоевать три бронзовые медали, а сборная Туркменистана — ни одной.