Как сообщили в Институте омбудсмена, к акыйкатчы Джамиле Джаманбаевой обратились родители пострадавшей с просьбой защитить права их дочери. Они сообщили, что не все виновные в изнасиловании их дочери задержаны.

«Моя дочь — инвалид второй группы. Ее обманом посадили в машину, вывезли в горы и там изнасиловали. Ее били, угрожали, сломали ногу. Силой удерживали в кошаре несколько дней. Милиция не задержала всех участников этого преступления. Один из них всё ещё на свободе», — рассказала мать пострадавшей.

Акыйкатчы настоятельно призвала госорганы принять «безотлагательные меры для защиты прав пострадавшей девушки и оказания ей всесторонней помощи». Уполномоченный представитель акыйкатчы в Иссык-Куле провёл встречу с прокурором области, призвав его взять это дело под личный контроль.

На прошлой неделе в Instagram-паблике black_list.kg был опубликован пост, в котором сообщалось, что 29 июля девушку с инвалидностью похитили двое мужчин и на протяжении четырёх суток насиловали, избивали, держали на скотоводческом складе и заставляли пасти скот.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». В УВД Иссык-Кульской области сообщили о задержании 31-летнего подозреваемого. Личность второго подозреваемого установлена, но о его задержании не сообщалось.