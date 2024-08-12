Спустя три года после смерти 12-летнего воспитанника Военно-Антоновского детдома Игоря Якунина прекращено дело в отношении директора заведения Аскара Масылова. Причина — истечение срока давности уголовного преследования. Масылова обвиняли в халатности, но дело неоднократно прекращали.

Игорь Якунин скончался после избиения другим, старшим по возрасту воспитанником детдома. Экспертиза показала, что причиной смерти мальчика стала рефлекторная остановка сердца в результате тупой травмы грудной клетки.

Виновника смерти Якунина признали виновным в «Причинении тяжкого вреда здоровью» и приговорили к трём годам колонии общего режима, но позже наказание заменили на год пробационного надзора.

Дело о смерти мальчика взял под контроль президент Садыр Жапаров. Брат погибшего мальчика Богдан Якунин сообщал, что директор детдома пытается замять дело. Также Богдан подавал жалобу на бездействие прокуратуры.