По подозрению в финансировании ОПГ задержан экс-депутат Салайдин Айдаров. Политик был задержан ГКНБ и решением Октябрьского райсуда Бишкека водворён в изолятор до 4 сентября.

Ранее по той же статье был задержан бизнесмен из Оша Жалил Атамбаев.

Что объединяет этих людей? В 2018 году в сети завирусилось видео, на котором Жалил Атамбаев и экс-депутат Нургазы Айдаров хвалили узбекского бизнесмена Салимбая Абдувалиева, которого также называют кримавторитетом «Салимбаем байвача».

Позже всплыло фото с Абдувалиевым, на котором, кроме уже упомянутого Нургазы Айдарова, были и другие кыргызские политики — на данный момент уже бывшие депутаты Дамирбек Асылбек уулу и Салайдин Айдаров, а также глава компании «Аю» Шаршенбек Абдыкеримов.

Тогда Салайдин Айдаров подтвердил кыргызской редакции «Азаттыка», что встречался с Абдувалиевым по вопросам спорта. Айдаров отрицал, что Абдувалиев имеет отношение к криминалу.

Почти у всех участников фото и видео были или есть проблемы с законом. Так, Дамирбек Асылбек уулу был осуждён на 10 лет в Казахстане как член ОПГ, но был освобождён после экстрадиции в Кыргызстан.

Шаршенбек Абдыкеримов заочно арестован по решению суда, а два его завода конфискованы.

Теперь задержаны Салайдин Айдаров и Жалил Атамбаев.

Салимбай Абдувалиев осуждён в Узбекистане, а также объявлен в розыск ГКНБ Кыргызстана. Кроме того, президент Садыр Жапаров упоминал, что экс-депутат Эмиль Жамгырчиев просил Абдувалиева ликвидировать «экидосов». Судя по формулировке президента, речь шла о нём и главе ГКНБ Камчыбеке Ташиеве.