Адвокат Назик Ажымаматова, представляющая интересы бывшего заместителя директора НТРК Адыла Акжол уулу, рассказала «Азаттыку» детали уголовного дела в отношении подзащитного.

По ее словам, обвинение в призывах к массовым беспорядкам журналисту предъявили из-за группы в WhatsApp.

«У него есть видео, взятое у другой стороны (по делу о смерти Айтурган Маматкуловой — прим.ред.). По этому событию другие люди открыли группу в WhatsApp. Предъявляется обвинение, что там есть признаки массовых беспорядков. Но в словах и действиях Адыла нет признаков преступления. Адыл даже не был в этой группе WhatsApp. Там находились совершенно другие люди, которых он не знает и не имеет к ним никакого отношения», — заявила Ажымаматова.

О задержании Адыла Акжол уулу стало известно 12 августа. Суд заключил его под стражу до 4 октября.

В середине июля Адыл Акжол уулу на своем YouTube-канале опубликовал интервью свекра 25-летней Айтурган Маматкуловой, которая скончалась 7 июля в одной из больниц Бишкека. Это видео стало широко обсуждаться пользователями соцсетей, а некоторые журналисты заявили, что оно одностороннее и, что сам журналист оскорблял тех, кто оставлял комментарии с критикой.

Муж Айтурган Маматкуловой, с которым она прожила в браке один год, утверждает, что девушка совершила суицид, приняв лекарства. Родственники погибшей же утверждают, что в смерти девушки виноват ее муж и не верят в версию о суициде. По их словам, когда тело девушки привезли домой для погребения, родственники увидели множество синяков на ее теле. По фактуры смерти Маматкуловой возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.